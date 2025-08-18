Ευχαριστήρια επιστολή δημάρχου Αλεξ/πολης προς τον Ν.Δένδια

Ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Ιωάννης Ζαμπούκης, με επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του για την οριστική μεταβίβαση του πρώην στρατοπέδου Παρμενίων (νυν οικοπάρκο Αλτιναλμάζη) στην κυριότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Αναλυτικά, ο κ.Ζαμπούκης αναφέρει στην ευχαριστήρια επιστολή του:

"Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, επιτρέψτε μου να εκφράσω, εκ μέρους όλων των δημοτών που έχω την τιμή να εκπροσωπώ, τις θερμές μας ευχαριστίες για τις ουσιαστικές και αποφασιστικές ενέργειές σας, οι οποίες οδήγησαν στην οριστική μεταβίβαση του πρώην στρατοπέδου Παρμενίων - νυν οικοπάρκου Αλτιναλμάζη - στην κυριότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η απόφασή σας αυτή̓ αποτελεί κομβικό βήμα για το μέλλον της πόλης μας, καθώς επιτρέπει την αξιοποίηση ενός χώρου που επί σειρά ετών παρέμενε ανενεργός, δέσμιος της γραφειοκρατίας και της ακινησίας. Χάρη στη δική σας διορατικότητα και την πολιτική σας βούληση, ξεπεράστηκαν τα εμπόδια και δρομολογήθηκαν λύσεις, οι οποίες αποδεικνύουν έμπρακτα την ευαισθησία σας στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η οριστική μεταβίβαση του οικοπάρκου στον Δήμο Αλεξανδρούπολης σηματοδοτεί μια νέα εποχή. Μας δίνεται πλέον η δυνατότητα - και συγχρόνως η ευθύνη - να διαμορφώσουμε έναν ανοιχτό, ζωντανό και λειτουργικό χώρο για όλους τους πολίτες. Έναν χώρο που θα περιλαμβάνει τρία σχολεία (Μουσικό Δημοτικό, Μουσικό Γυμνάσιο και Μουσικό Λύκειο), υποδομές για αθλητικές δραστηριότητες και μεγάλες εκτάσεις πρασίνου, μια πραγματική ανάσα για την τοπική κοινωνία.

Σας ευχαριστούμε ειλικρινά για την αμέριστη στήριξἡ σας. Η συμβολή σας υπήρξε καθοριστική και αποτελεί παράδειγμα ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ κράτους και αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών".