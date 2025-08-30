ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Θέμα: « Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας για την επιχορήγηση του Λιμεναρχείου Θήρας με σκοπό την απόκτηση σκύλου για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών» .

Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στον Δήμαρχο Θήρας κ. Ζώρζο Νικόλαο και στο Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας, διότι σε πρόσφατη συνεδρίαση του ψήφισαν ομόφωνα για την επιχορήγηση του Λιμεναρχείου Θήρας με σκοπό την απόκτηση σκύλου για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών - Κ9 . Κατόπιν συναντήσεων του σωματείου μας (εδώ και εδώ) με τον κ. Ζώρζο Νικόλαο είχε ζητηθεί η αγορά σκύλου Κ9 αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η δέσμευση του Δημάρχου γίνεται πράξη σε ένα πάγιο αίτημα τόσο του Λιμεναρχείου Θήρας όσο και των κατοίκων του νησιού για την πάταξη της ραγδαίας αύξησης ναρκωτικών ουσιών στην Σαντορίνη.

Η κίνηση αυτή από πλευράς του Δήμου αντικατοπτρίζει την αναγνώριση και την στήριξη αλλά και την διευκόλυνση του έργου των συναδέλφων που υπηρετούν στο γραφείο Ασφάλειας, το καλό του τόπου και την ανάπτυξη του νησιού. Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή με τις ενέργειες αυτές μπορεί να παρέχει περαιτέρω ασφάλεια και αξιοπιστία προς τον Έλληνα πολίτη άλλα και στα εκατομμύρια των επισκεπτών της νήσου.