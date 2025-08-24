Ευχαριστήρια ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.) εκφράζει την εκτίμηση και την αναγνώριση του έργου των στελεχών της 8 Μ/Π Ταξιαρχίας, καθώς και των λοιπών Σχηματισμών και Μονάδων που συνέδραμαν (9 Μ/Π Ταξιαρχία, 747 ΕΤΜΧ), αλλά και των συναδέλφων των Σωμάτων Ασφαλείας (Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία), της Πολιτικής Προστασίας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ) και των εθελοντών, που επιχείρησαν αδιάκοπα το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την κατάσβεση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών στην Περιφέρεια Ηπείρου. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, υπερέβαλαν εαυτό για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες των συμπολιτών μας.

Παράλληλα, η Ένωσή μας. εκφράζει την αμέριστη στήριξή της στην τοπική κοινωνία και την αλληλεγγύη της προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η σκέψη μας βρίσκεται δίπλα τους, καθώς και σε όλους όσοι συνεχίζουν να δίνουν τον καθημερινό αγώνα για τον περιορισμό των συνεπειών αυτής της σκληρής δοκιμασίας.

Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε στους συναδέλφους του 8 ΛΜΧ της 8 Μ/Π Ταξιαρχίας , οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι η αποστολή τους δεν αφορά άμεσα στη δασοπυρόσβεση, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, εκτελώντας αποστολές με τα μηχανήματα Μηχανικού κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, εργάστηκαν αδιάκοπα καθ’ όλο το 24ωρο και επέδειξαν υψηλό ζήλο, επαγγελματισμό και αυταπάρνηση.

Οι συνάδελφοί μας απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι, όπου η Πατρίδα τους χρειάζεται, ανταποκρίνονται άμεσα, με αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνησης, σε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τέλος, μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), έχουμε εκφράσει και συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να αναγνωριστεί έμπρακτα η προσφορά τους.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.), ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της δύσκολης αποστολής, η οποία ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον καθοριστικό ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και στην προσφορά προς την κοινωνία. Ελπίζοντας ότι δεν θα βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι με τέτοιες καταστροφές από πυρκαγιές, που δοκιμάζουν όχι μόνο την Ήπειρο αλλά ολόκληρη τη Χώρα μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο- -Ο-

Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας

Χριστόφορος Νίκας Κων/νος Μαργαριτόπουλος

Υπλγός (ΑΜΧ) Αλχίας (ΤΘ)