Ευχαριστήρια ανακοίνωση για την χορήγηση πόλο μπλουζάκια και καπέλα προς τα μέλη της ΕΛΝΑ

Η Ένωση μας εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον κύριο Ρούσσο Γεώργιο για την ευγενική χορηγία σε μπλουζάκια πόλο και καπέλα του Λιμενικού Σώματος προς τα στελέχη-μέλη της Ένωσής μας.

Η γενναιόδωρη αυτή προσφορά αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση και στήριξη του έργου που επιτελούν οι Λιμενικοί στα νησιά των Κυκλάδων. Ο κ. Ρούσσος αποδεικνύει διαρκώς το ενδιαφέρον και την αλληλεγγύη του προς το Λιμεναρχείο Θήρας, προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες του και το ιδιωτικό του σκάφος, τόσο σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όσο και σε δράσεις προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της νήσου.

Η στήριξη τέτοιων ανθρώπων μας ενθαρρύνει και θα πρέπει οι ανωτέρω πράξεις να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.