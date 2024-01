Ευχάριστα νέα για την ταινία του Peaky Blinders!

Στη δημοσιότητα ήρθαν κάποια ευχάριστα νέα για τη συνέχεια του Peaky Blinders. Η πασίγνωστη και πολύ επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του BBC ολοκληρώθηκε πριν από αρκετό καιρό, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι μπήκε οριστική τελεία σε αυτό το τόσο αγαπητό franchise. Ναι, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, το Peaky Blinders θα συνεχιστεί, μιας και θα υπάρξει μία κινηματογραφική ταινία μεγάλης παραγωγής.

Άλλωστε, ο ίδιος ο δημιουργός της σειράς, Steven Knight, είχε ανάψει πρόσφατα «φωτιές» στα social media του, καθώς είχε αποκαλύψει ότι «η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμη».

Τώρα, μέσα από το Radio Times μαθαίνουμε ότι ο Knight επιβεβαίωσε ότι η ταινία του Peaky Blinders θα ξεκινήσει να γυρίζεται μέσα στο μισό του 2024. Αυτό σημαίνει, ότι η παραγωγή είναι σχεδόν πανέτοιμη για να ξεκινήσει και αυτό μόνο ευχάριστο είναι για τους fans.

Ακολουθούν οι δηλώσεις του Steven Knight:

"Εργάζομαι στα τελευταία κομμάτια του σεναρίου αυτή τη στιγμή. Το σχέδιό μας είναι να ξεκινήσουμε τα γυρίσματα στα μέσα του 2024."

Προς το παρόν δε γνωρίζουμε το cast της ταινίας, αλλά αναμένεται να επιστρέψει κανονικά ο Cillian Murphy για το ρόλο του Thomas Shelby. Έτσι, φαίνεται ότι μετά το Oppenheimer που έσκισε στους κινηματογράφους, ο επόμενος ρόλος του ηθοποιού θα είναι αρκετά γνώριμος.

Επίσης, ο Knight αποκάλυψε πρόσφατα το "νέο σπίτι" των Peaky Blinders εκεί όπου θα γυριστεί η ταινία. Πρόκειται για ένα νέο, τεράστιο και υπερσύγχρονο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό στούντιο στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Το Digbeth Loc, όπως θα ονομάζεται το στούντιο, ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Knight και αναμένεται να προσφέρει περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία.

