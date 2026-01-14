Ευάγγελος Στεργιούλης: Μαθήματα για την Ελληνική Αστυνομία από τη Μινεάπολη

Όταν ο υπουργός Εσωτερικών Sir Robet Peel ίδρυσε τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου το 1829, εφήρμοσε μία πρωτοποριακή μέθοδο για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, με απώτερο σκοπό να επιτύχει την κοινωνική αποδοχή του νεοσύστατου αστυνομικού σώματος.

Έστειλε λοιπόν τους νέους αστυνομικούς στους δρόμους του Λονδίνου να περιπολούν χωρίς όπλα (!) παρά μόνο φέροντας μαζί τους μία αστυνομική ράβδο.

Εν ολίγοις, πίστευε ακράδαντα ότι το νέο αστυνομικό σώμα έπρεπε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του συνόλου της λονδρέζικης κοινωνίας και η παρουσία των αστυνομικών χωρίς όπλα θα συνέβαλε τα μέγιστα στην επίτευξη του σκοπού του.

Και το πέτυχε! Πρόκειται για τους γνωστούς Bobbies που ακόμη και σήμερα, μετά από σχεδόν δύο αιώνες, συνεχίζουν να περιπολούν στους δρόμους του Λονδίνου χωρίς να φέρουν όπλα.

Μάλιστα, κάποιες πρόσφατες έρευνες στο Λονδίνο έδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών της Αγγλίας και της Ουαλίας δεν επιθυμούν να φέρουν όπλα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους!

Σε αντίθεση με το παράδειγμα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, η υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνείων της Μινεάπολης αλλά και όλες οι αμερικανικές υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου διέπονται από μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα χρήσης των όπλων, όπως προκύπτει από το πρόσφατο θανάσιμο περιστατικό της γυναίκας από μέλος της ICE.

Αυτή η συγκριτική παραβολή δύο διαφορετικών προσεγγίσεων χρήσης όπλων από αστυνομικούς δύο διαφορετικών χωρών σε καμία περίπτωση δεν υπονοεί ότι οι αστυνομικοί δεν πρέπει να φέρουν όπλα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Αντιθέτως. Σε όλες τις χώρες του κόσμου οι αστυνομικοί οπλοφορούν. Ακόμη και στο Λονδίνο υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες οι οποίες κινούνται με οχήματα εξοπλισμένα με την τελευταία τεχνολογία και σύγχρονο οπλισμό σε 24ωρη βάση, για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων όπως η καταστολή τρομοκρατικών ενεργειών και άλλων επικίνδυνων περιστατικών για την ασφάλεια του κοινού.

Το βίντεο λοιπόν της Μινεάπολης, που κάνει τον γύρο του κόσμου, πρέπει να αποτελέσει case study για την Ελληνική Αστυνομία και να μελετάται σε όλες τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, έτσι ώστε οι αστυνομικοί να εμπεδώσουν τις συνέπειες της παράνομης χρήσης του όπλου και συνάμα να συνειδητοποιήσουν ότι το όπλο που φέρουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους είναι για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και του συνόλου της κοινωνίας πρωτίστως και, βεβαίως, και για τη δική τους προσωπική ασφάλεια όταν η ζωή τους βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

* Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Υποστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχει διατελέσει προϊσταμένος των Εθνικών Υπηρεσιών Europol και Interpol και έχει διδάξει στις Αστυνομικές Ακαδημίες της Κύπρου και της Ελλάδας, καθώς και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου στην έδρα των Αστυνομικών Σπουδών

Πηγή: dikastiko.gr