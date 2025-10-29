Έξοδος 28ης Οκτωβρίου: Μειώθηκαν κατά 60% τα θανατηφόρα τροχαία

Σημαντικά μειωμένος ήταν εφέτος ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων κατά την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, την περίοδο από την Παρασκευή 24 έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 καταγράφηκαν 6 θανατηφόρα τροχαία με ισάριθμους νεκρούς, έναντι 14 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αναλυτικά, τα περιστατικά σημειώθηκαν:

● 25 Οκτωβρίου: Χανιά (1)

● 26 Οκτωβρίου: Φωκίδα (1), Θεσσαλονίκη (1), Ευρυτανία (1), Αττική (1) - σύνολο 4

● 27 Οκτωβρίου: Ζάκυνθος (1)

Στις 24 και 28 Οκτωβρίου δεν καταγράφηκαν θανατηφόρα τροχαία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πέρυσι, κατά την αντίστοιχη έξοδο της εθνικής επετείου, οι 14 θάνατοι καταγράφηκαν σε τρεις ημέρες. Εφέτος, οι 6 νεκροί αφορούν περίοδο τεσσάρων ημερών.