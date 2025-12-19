Εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστείας στην Αργολίδα

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους-Μυκηνών, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, ληστεία σε βάρος ημεδαπού.

Για την υπόθεση αυτή κατηγορείται 23χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία, η οποία περιλαμβάνει άγνωστο συνεργό του.

Ειδικότερα, την 29.8.2025 και πρώτες πρωινές ώρες, σε τοπική κοινότητα του δήμου Άργους-Μυκηνών, ο 23χρονος, μαζί με άγνωστο συνεργό του, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισήλθαν σε κατάστημα-καφετέρια ημεδαπού και με τη χρήση σωματικής βίας τον ακινητοποίησαν και αφού ερεύνησαν το χώρο, αφαίρεσαν χρήματα από την ταμειακή μηχανή, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε όχημα και τράπηκαν σε φυγή.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους-Μυκηνών, για την ταυτοποίηση του άγνωστου συνεργού.