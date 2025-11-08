Εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστείας σε κοσμητοπωλείο

Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκληματών Ρόδου, υπόθεση ληστείας που διαπράχτηκε βραδινές ώρες στις 28 Σεπτεμβρίου 2025 σε κοσμηματοπωλείο της Ρόδου.

Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν και πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ηλικίας 45 και 53 ετών, από τους οποίους ο 45χρονος συνελήφθη.

Όπως διακριβώθηκε, οι κατηγορούμενοι βραδινές ώρες στις 28.09.2025, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους επιτέθηκαν σε ιδιοκτήτη κοσμηματοπωλείου και αφού τον ακινητοποίησαν με τη βία, αφαίρεσαν από το κατάστημα του τιμαλφή μεγάλης εκτιμώμενης αξίας και τράπηκαν σε φυγή.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι Αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση, έπειτα από επισταμένη διερεύνηση, ενδελεχή συλλογή δεδομένων και συνδυαστική αξιολόγηση στοιχείων καταφέραν αρχικά να προσδιορίσουν τους δράστες και να χαρτογραφήσουν τις ενέργειες τους.

Ακολούθως εντόπισαν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν ως μέσο μεταφοράς – διαφυγής και αφού το ερεύνησαν το έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση.

Όταν ο 45χρονος επιχείρησε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε από ενεδρεύοντες αστυνομικούς.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στο αυτοκίνητο, σε δύο ενοικιαζόμενες κατοικίες (στη Ρόδο και τον Πειραιά) και σε υπαίθριο χώρο που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο «καβάτζα» στη Ρόδο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα οχήματα, ο ρουχισμός και οι μάσκες που χρησιμοποίησαν στη ληστεία, καθώς και μέρος των αφαιρεθέντων.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης (συμμορία), διάπραξη ληστείας κατά συναυτουργία και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, η υπόθεση παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση και εκδόθηκε σχετικό ένταλμα βάση του οποίου συνελήφθη ο 45χρονος.