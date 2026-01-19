Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση, για την οποία ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί (32χρονος και 19χρονη) και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Επιπλέον συνελήφθησαν για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα νυχτερινές ώρες της 10.01.2026 άγνωστος δράστης διέρρηξε επιχείρηση και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Από την επισταμένη αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι δράστες οι δύο ημεδαποί οι οποίοι αφού αναζητήθηκαν εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους και σε έρευνες στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

104,4 γραμμάρια κάνναβης,

3 τρίφτες κάνναβης,

6 μαχαίρια,

Ηλεκτρονικός υπολογιστής,

Ενδύματα που φορούσαν κατά την τέλεση της κλοπής.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.