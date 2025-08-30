Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας

Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε τον Μάρτιο του 2024 στην Αιγιαλεία.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη απάτης σε βάρος δυο ημεδαπών (άνδρας – γυναίκα), τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, στις 14-03-2024, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπό άνδρα και προσποιούμενος τον λογιστή του, με το πρόσχημα καταβολής επιδόματος, έπεισε τον παθόντα να καταβάλλει τμηματικά το χρηματικό ποσό των -4.000- ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό, με δικαιούχο τον άνδρα κατηγορούμενο.

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τον παθόντα να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο την κατηγορούμενη, ακόμη -900- ευρώ, χωρίς να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.