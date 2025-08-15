Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας

Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης, που έγινε πριν λίγες ημέρες στην Ημαθία.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μίας ημεδαπής γυναίκας, τα στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, το απόγευμα της 7ης Αυγούστου 2025, γυναίκα συνεργός της τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενη την κόρη της, ισχυριζόμενη ότι είναι στο νοσοκομείο και στη συνέχεια άλλος συνεργός παρίστανε τον γιατρό, ζητώντας χρήματα και κοσμήματα.

Επιπλέον άλλος συνεργός τους παρίστανε στο τηλέφωνο τον αστυνομικό, προκειμένου να πείσουν την ηλικιωμένη να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 12.700 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας, τα οποία παρέλαβε η προαναφερόμενη γυναίκα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών της, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.