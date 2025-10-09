Εξιχνιάστηκε περίπτωση απάτης που διαπράχθηκε σε βάρος γυναίκας στον Τύρναβο

Από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, εξιχνιάστηκε περίπτωση απάτης που διαπράχθηκε σε βάρος ημεδαπής στον Τύρναβο και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών, από τους οποίους ένας άνδρας και μία γυναίκα, καθώς και σε βάρος δύο άγνωστων, μέχρι στιγμής, ατόμων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 30-09-2025, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή γυναίκα, προσποιούμενος ότι είναι από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και με το πρόσχημα ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στην οικία της, την έπεισε να μεταφέρει χρυσαφικά και χρήματα μέσα στο αυτοκίνητό της, προκειμένου «δήθεν» να μην αλλοιωθούν.

Λίγο αργότερα, διαπίστωσε ότι αφού έθραυσαν τζάμι του αυτοκινήτου με τούβλο, αφαίρεσαν από το εσωτερικό διάφορα τιμαλφή (δαχτυλίδια, αλυσίδες λαιμού κ.ά.), το συνολικό χρηματικό ποσό των -8.500- ευρώ και προσωπικά έγγραφα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο ταυτοποιημένος άνδρας, με εκμισθωμένο αυτοκίνητο από την ταυτοποιημένη γυναίκα, καθοδηγούμενος από τον άγνωστο δράστη που τηλεφώνησε στην παθούσα, μετέβη από κοινού με άλλον άγνωστο δράστη στον χώρο όπου ήταν σταθμευμένο το όχημα της παθούσας και αφού έθραυσε το τζάμι του οδηγού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, αφαίρεσε τα ανωτέρω.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου.