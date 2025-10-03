Εξιχνιάστηκε περίπτωση απάτης με το πρόσχημα της ενοικίασης ακινήτου

Από την αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ημεδαπού, που κατηγορείται για απάτη, που έλαβε χώρα την 24-09-2025 σε βάρος ημεδαπής στην Άρτα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει αγγελία στο διαδίκτυο με το πρόσχημα ότι διαθέτει ακίνητο προς ενοικίαση, με αποτέλεσμα η ημεδαπή, που πείστηκε από την αγγελία, να μεταφέρει σε λογαριασμό του χρηματικό ποσό -200- ευρώ, ως προκαταβολή για την ολοκλήρωση της σύμβασης μίσθωσης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.