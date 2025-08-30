Εξιχνιάστηκε ληστεία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστείας που διαπράχθηκε την 23-8-2025 τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή της Καβάλας, σε βάρος αλλοδαπού.

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τριών αλλοδαπών και μίας αλλοδαπής για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και κλοπή κατά περίπτωση, ενώ την 28-8-2025 το πρωί εντοπίσθηκαν στην Καβάλα και συνελήφθησαν δύο από τους δράστες.

Αναλυτικότερα, προχθες το πρωί αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας εντόπισαν στην Καβάλα και συνέλαβαν τους δύο αλλοδαπούς, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και σε έλεγχο που πραγματοποίησαν κατάσχεσαν 1 πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ, 1 σπρέι πιπεριού, 2 πτυσσόμενους σουγιάδες, το χρηματικό ποσό των -1.385- ευρώ, 4 κινητά τηλέφωνα, 1 φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, 1 φορητή συσκευή ασύρματου, 1 κάλυκα, 1 ηλεκτρονικό σύστημα για παράνομη υποκλοπή κωδικών τηλεχειρισμού κλειδιών αυτοκινήτου και χώρων στάθμευσης, πλαστικά γάντια μίας χρήσης και διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες, την 23-8-2025 τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή της Καβάλας, από κοινού με έναν ακόμη αλλοδαπό και κατ΄εντολή της αλλοδαπής, αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας από τον αλλοδαπό παθόντα χρηματικό ποσό 5.500- ευρώ και διάφορα έγγραφα.

Επιπλέον, προέκυψε ότι την 16-8-2025 μεσημβρινές ώρες, οι τρεις αλλοδαποί δράστες διέρρηξαν ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ημεδαπού παθόντα, σε παραλιακή περιοχή της Καβάλας και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, που βρέθηκε στο όχημα των δραστών.

Κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό 1.385- ευρώ προϊόν της ληστείας και ο φορητός υπολογιστής προϊόν της κλοπής που διέπραξαν οι δράστες, προκειμένου να αποδοθούν στους παθόντες.

Επιπλέον κατασχέθηκαν 7 φυσίγγια κρότου που βρέθηκαν σε οικία που διέμεναν οι δράστες και το ανωτέρω όχημα ως μέσω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας.