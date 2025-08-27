Εξιχνιάστηκε κλοπή οχήματος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής δίκυκλου μοτοποδήλατου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο 16χρονων και ενός 17χρονου, για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα οι ανήλικοι την 6η Αυγούστου 2025 αφαίρεσαν από κοινού, από περιοχή της Ζακύνθου δίκυκλο μοτοποδήλατο. Στο πλαίσιο των ερευνών μέρη του οχήματος βρεθήκαν και επεστράφησαν στον ιδιοκτήτη του.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούμενοι είναι -5- ακόμα άτομα, γονείς των τριών ανήλικων δραστών για παραμέληση της εποπτείας αυτών.

Σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.