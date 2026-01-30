Εξιχνιάστηκε κλοπή από οικία από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, εξιχνιάστηκε κλοπή από οικία που έγινε τον Αύγουστο του 2025 στην πόλη της Βέροιας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα και ενός ανήλικου ημεδαπού, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι, διέρρηξαν τη μπαλκονόπορτα διαμερίσματος και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, κοσμήματα και ρολόγια συνολικής αξίας 15.000 ευρώ, καθώς και 2 κλειδιά αυτοκινήτων και 1 κλειδί από θυρίδα τραπέζης, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.