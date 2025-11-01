Μετά από αναλυτική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, εξιχνιάστηκε διακεκριμένη κλοπή που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Κατερίνη, σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ημεδαπών ανδρών και 1 αλλοδαπού άνδρα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός τους τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου και την έπεισε να συγκεντρώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι, προκειμένου να καταγραφούν.

Στη συνέχεια την έπεισε να ανοίξει την κύρια είσοδο της οικίας της στον ανωτέρω αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την ολιγόλεπτη απουσία της ηλικιωμένης, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 57.000 ευρώ και 3.000 ελβετικά φράγκα και διέφυγε επιβαίνοντας σε εκμισθωμένο όχημα που οδηγούσε ο ένας ημεδαπός άνδρας.

Το όχημα είχε εκμισθωθεί από τον δεύτερο ημεδαπό άνδρα, ο οποίος το διέθεσε στους ανωτέρω.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.