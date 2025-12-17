Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού υπόθεση εξαπάτησης γυναίκας

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένης γυναίκας όπου ο δράστης προσποιούμενος τον γνωστό συγγενικού της προσώπου αφαίρεσε κοσμήματα.

Για την υπόθεση συνελήφθη, πρωινές ώρες της 12-12-2025, 41χρονος κατηγορούμενος για απάτες και διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία ενώ αναζητείται και έτερη συνεργός.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 9-12-2025, ο 41χρονος, με τη συνδρομή έτερης γυναίκας, προσέγγισε με όχημα οικία ηλικιωμένης στο Νέο Ψυχικό όπου προσποιούμενος τον γνωστό συγγενικό της προσώπου, την έπεισε να του παραδώσει κοσμήματα ως αντίτιμο πληρωμής παραβόλου στο Δήμο.

Στη συνέχεια ο 41χρονος διέφυγε ενώ η παθούσα ενημέρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού, όπου οι αστυνομικοί μετά από προανάκριση ταυτοποίησαν τον 41χρονο ως δράστη και τον εντόπισαν πρωινές ώρες της 12-12-2025.

Στην κατοχή του 41χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα καθώς και ο ρουχισμός που έφερε κατά τη διάπραξη της απάτης ενώ κατασχέθηκε και το όχημα με το οποίο μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.