Εξιχνιάστηκε άμεσα υπόθεση εξαπάτησης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω

Εξιχνιάστηκε άμεσα υπόθεση εξαπάτησης στην Κω και συνελήφθησαν (Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025) το απόγευμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, δύο ημεδαποί ηλικίας 18 και 21 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Όπως εξακριβώθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, το Σάββατο το μεσημέρι οι δράστες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, κάλεσαν στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης και την έπεισαν να τοποθετήσει χρήματα και τιμαλφή σε εξωτερικό χώρο για ‘’ λόγους ασφαλείας’’ .

Ακολούθως και ενώ ακόμη συνομιλούσαν, μετέβησαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην κατοικία της, αφαίρεσαν τα χρήματα – τιμαλφή από το σημείο που τα είχε τοποθετήσει και αποχώρησαν.

Αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση κατάφεραν απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας αν εντοπίσουν διαδοχικά τους δύο δράστες οι οποίοι εξεταζόμενοι υπέδειξαν τον χώρο που είχαν κρύψει τα κλοπιμαία.

Κατασχέθηκαν δύο οχήματα (Ι.Χ.Ε. – Ι.Χ.Φ.) που χρησιμοποιούσαβ καθώς και τα είδη ένδυσης – υπόδησης που φορούσαν κατά την πράξη του.

Τα χρήματα και τα τιμαλφή που αφαίρεσαν βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στη δικαιούχο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.