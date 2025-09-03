Εξιχνιάστηκαν τρεις κλοπές στα Ιωάννινα

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές από κατοικίες και μία από επιχείρηση που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων μηνών στα Ιωάννινα.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος εισήλθε στις δύο κατοικίες από ανασφάλιστα σημεία, την 29/08/2025 και την 19/08/2025 αφαιρώντας 200 και 70 ευρώ, αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα ο κατηγορούμενος εμπλέκεται και σε υπόθεση κλοπής από επιχείρηση την 23/05/2025 από όπου αφαίρεσε καπνικά προϊόντα αξίας -200- ευρώ και χρηματικό ποσό -150- ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.