Εξιχνιάστηκαν πλήθος περιπτώσεων κλοπών και απατών με υπολογιστή

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών, σχημάτισαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος δέκα τεσσάρων (14) συνολικά ατόμων, για περιπτώσεις κλοπών και απατών με υπολογιστή.

Ειδικότερα, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου πόλης, κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου 2024 – Μαΐου 2025, τελέστηκαν (18) περιπτώσεις κλοπών ήτοι (9) κλοπές από κατάστημα εκ των οποίων 1 σε απόπειρα, 2 διαρρήξεις καταστημάτων, 3 κλοπές δρόμου, 1 κλοπή δίκυκλού, 1 διάρρηξη ΙΧΕ, 1 κλοπή από οικία και 1 διάρρηξη οικίας και (2) περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή.

Συνολικά, αφαιρέθηκαν το χρηματικό ποσό των (9.050) ευρώ και αντικείμενα συνολικής αξίας άνω των (2.600) ευρώ.

Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.