Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις κλοπών από οχήματα

Η επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, οδήγησε στην εξιχνίαση περιπτώσεων κλοπών από οχήματα στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο ημεδαποί ηλικίας 26 και 25 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

Συγκεκριμένα, οι προαναφερόμενοι, από τέλη Απριλίου έως αρχές Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους διέπραξαν από κοινού (9) κλοπές από σταθμευμένα αυτοκίνητα, από το οποία αφαίρεσαν το συνολικό χρηματικό ποσό των (5.500) ευρώ και (400) λέι Ρουμανίας, κινητά τηλέφωνα, διάφορες συσκευές, είδη ένδυσης και προσωπικά έγγραφα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.