Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις κλοπών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών, σχημάτισαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος δέκα (12) συνολικά ατόμων (10 ημεδαποί – 2 αλλοδαποί) ηλικίας 14 έως 53 ετών, για περιπτώσεις κλοπών και ψευδούς καταμήνυσης για ληστεία.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Αυγούστου 2024 έως τέλη Απριλίου 2025, τελέστηκαν στην ευρύτερη περιοχή Τούμπας – Τριανδρίας, δέκα (10) περιπτώσεις κλοπών (2 με την μέθοδο του εναγκαλισμού, 2 κλοπές από ΙΧΕ, 2 κλοπές εντός καταστημάτων, 1 κλοπή από ΚΑΠΗ, 2 κλοπές από οικίες και 1 απόπειρα από ΙΧΕ) και μία (1) περίπτωση ψευδούς καταμήνυσης για ληστεία.

Συνολικά, αφαιρέθηκαν μεταξύ άλλων, κοσμήματα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και διάφορα άλλα αντικείμενα συνολικής εκτιμώμενης αξίας (5.000) ευρώ.

Οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.