Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις κλοπών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών, σχημάτισαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος πέντε (5) συνολικά ατόμων για περιπτώσεις κλοπών.

Ειδικότερα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Νοεμβρίου 2025 έως μέσα Δεκεμβρίου 2025, τελέστηκαν πέντε (5) περιπτώσεις κλοπών (1 περίπτωση διάρρηξης καταστήματος, 2 περιπτώσεις κλοπής από χώρο εργασίας, 1 περίπτωση απόπειρας διάρρηξης εταιρείας, 1 περίπτωση κλοπής πορτοφολιού από λεωφορείο).

Συνολικά, αφαιρέθηκαν το χρηματικό ποσό των (740) ευρώ και διάφορα αντικείμενα αξίας (600) ευρώ περίπου.

Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.