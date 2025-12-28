Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις κλοπών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας-Τριανδρίας

Εξιχνιάστηκαν, έπειτα από επιστάμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας-Τριανδρίας, εννέα (9) περιπτώσεις κλοπών, που τελέστηκαν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες συνολικά οκτώ (8) ημεδαποί και τέσσερις (4) αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν σχετικές δικογραφίες.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες, κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Ιουλίου έως μέσα Νοεμβρίου 2025, διέπραξαν (1) διάρρηξη οικίας, (3) κλοπές σε καταστήματα, (3) κλοπές στο δρόμο με τη μέθοδο της απασχόλησης, (1) κλοπή οχήματος και (1) διάρρηξη σε κοινωνική δομή. Από τις έκνομες ενέργειές τους αποκόμισαν χρηματικό ποσό (3.000) ευρώ, κοσμήματα-χρυσαφικά, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία, προϊόντα και διάφορα προσωπικά αντικείμενα των παθόντων αξίας περίπου 7.000 ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.