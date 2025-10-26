Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού σχημάτισαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών από 15 έως 28 ετών, για διακεκριμένες κλοπές, εγκληματική οργάνωση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες έξι (6) περιπτώσεων κλοπών (αυτοκινήτων, οικίας και καταστημάτων), πράξεις που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου του 2024 στις περιοχές Νέας Μηχανιώνας, Επανομής, Πυλαίας και Καλαμαριάς, κατά τις οποίες αφαιρέθηκαν (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, χρυσαφικά-τιμαλφή και το χρηματικό ποσό των (350) ευρώ.

Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.