Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις διακεκριμένης κλοπής και απάτης με υπολογιστή

Συνελήφθη έπειτα από έρευνα και αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, 33χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και απάτης με υπολογιστή.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι ο 33χρονος, πρώτες πρωινές ώρες στις 10-11-2025 στο κέντρο της πόλης, προκάλεσε φθορές σε εννέα (9) εντοιχιζόμενα κυτία με κωδικό, εντός των οποίων τοποθετούνται κλειδιά διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, με σκοπό την ανεύρεση κλειδιού και την μετέπειτα αφαίρεση αντικειμένων από τα διαμερίσματα.

Διαβάστε επίσης

Επιπλέον, από την περαιτέρω έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, ο συλληφθείς ταυτοποιήθηκε ως δράστης ακόμα επτά (7) περιπτώσεων κλοπής (εκ των οποίων μία διέπραξε με συνεργό) και μιας (1) περίπτωσης απάτης με υπολογιστή που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Αυγούστου 2025 – Νοεμβρίου 2025, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου Θεσσαλονίκης.

Από τις παραπάνω ενέργειες, ο 33χρονος αποκόμισε ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, καθώς και τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες πραγματοποίησε ανέπαφες συναλλαγές.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.