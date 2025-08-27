Εξιχνιάστηκαν ληστεία και απόπειρα ληστείας, που έγιναν τον περασμένο Νοέμβριο και Φεβρουάριο σε περιοχή της Χαλκιδικής

Εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ληστεία και απόπειρα ληστείας, που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων αλλοδαπών ανδρών, μίας αλλοδαπής γυναίκας και ενός ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι προαναφερόμενοι ενεργώντας με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, επιβαίνοντας σε οχήματα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, διέπραξαν μία ληστεία και μία απόπειρα ληστείας σε περιοχή της Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα:

Τα ξημερώματα της 28ης Νοεμβρίου 2024, παραβίασαν την κεντρική είσοδο οικίας και με τη χρήση σωματικής βίας και της απειλής μαχαιριού, ακινητοποίησαν ηλικιωμένη γυναίκα και τον γιο της, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ, κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων και ένα κινητό τηλέφωνο.

Το βράδυ της 7ης Φεβρουαρίου 2025, παραβίασαν μπαλκονόπορτα οικίας ηλικιωμένης γυναίκας και ένας εξ αυτών της άσκησε σωματική βία τραυματίζοντας την, προκειμένου να τους αποκαλύψει που έχει χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα, ωστόσο διέφυγαν χωρίς να καταφέρουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν 2 οχήματα που χρησιμοποίησαν, καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα και 7 κάρτες sim που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.