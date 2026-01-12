Εξιχνιάστηκαν έξι υποθέσεις κλοπών σε οικίες

Εξιχνιάστηκαν μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, έξι υποθέσεις κλοπών σε οικίες σε περιοχές του Αγρινίου.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε βάρος δυο ημεδαπών ανδρών και μιας 17χρονης, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και με άγνωστο συνεργό τους, από τις 09-11-2025 έως τις 04-01-2026, διέπραξαν έξι κλοπές (τρεις τετελεσμένες – τρεις απόπειρες), σε οικίες σε περιοχές του Αγρινίου, κατά τις οποίες αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας -5.000- ευρώ, οικιακά σκεύη αξίας -400- ευρώ, εργαλείο κήπου, ένα κινητό τηλέφωνο και -35- ευρώ.

Ως προς τη μεθοδολογία, οι κατηγορούμενοι διέπρατταν τις κλοπές πρωινές ή μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ εισέρχονταν στις οικίες από ανασφάλιστες πόρτες ή προκαλούσαν θραύση παραθύρων σε περιπτώσεις που οι οικίες ήταν ασφαλισμένες.

Για τη διερεύνηση των περιστατικών, διενεργήθηκαν μεθοδικές και εμπεριστατωμένες έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των κλοπών και την ταυτοποίηση των κατηγορούμενων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.