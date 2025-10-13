Εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου 6 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών από οικίες στα Βόρεια Προάστια ενώ από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη μετά από καταδίωξη, μεσημβρινές ώρες της 7-10-2025 στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, 32χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές από οικίες κατ’ επάγγελμα, απείθεια και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Στη δικογραφία έχει ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνεται και έτερος δράστης.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 7-10-2025, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έλαβαν σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης για απόπειρα διάρρηξης οικίας στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Άμεσα κινήθηκαν προς την οικία όπου εντόπισαν ύποπτο όχημα και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών το όχημα επιτάχυνε για να διαφύγει, ενώ μετά από καταδίωξη, συνελήφθη στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, 32χρονος αλλοδαπός ενώ εντοπίστηκε το «επιχειρησιακό» όχημα διαφυγής και κατασχέθηκε.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, ο 32χρονος μαζί με έτερο δράστη, τουλάχιστον από τον περασμένο Απρίλιο, προέβαινε σε διαρρήξεις οικιών στην περιοχή των Βορείων Προαστίων.

Ειδικότερα, οι -2- κατηγορούμενοι προσέγγιζαν οικίες όπου είτε ένας εξ’ αυτών εισέρχονταν στις οικίες και ο έτερος παρέμενε στο «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο εκτελώντας χρέη «τσιλιαδόρου» είτε από κοινού εισέρχονταν στις οικίες, παραβιάζοντας παράθυρα και μπαλκονόπορτες και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά.

Επιπρόσθετα όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν το εν λόγω «επιχειρησιακό» όχημα το οποίο έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, εξιχνίασαν επιπλέον -5- περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών οικιών σε Μαρούσι, Παλαιό και Νέο Ψυχικό και Λυκόβρυση.

Σημειώνεται ότι ο 32χρονος συλληφθείς δεν διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα μας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.