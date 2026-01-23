Εξιχνιάστηκαν 8 περιπτώσεις κλοπών στη Ρόδο

Εξιχνιάστηκαν προχθες (21 Ιανουαρίου 2026) μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οκτώ περιπτώσεις κλοπών στη Ρόδο και ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία έξι ημεδαπών δραστών, ηλικίας 13, 14, 15, 15, 16 και 30 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες για διάπραξη κλοπών, κατά περίπτωση.

Για την πλήρη ταυτοποίηση των στοιχείων των δραστών πραγματοποιήθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή Καρακόνερο Ρόδου κατά την οποία εντοπίσθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι και προσήχθησαν.

Όπως διακριβώθηκε οι δράστες, από κοινού με διαφορετική σύνθεση, το χρονικό διάστημα από 13 Ιουλίου έως 23 Δεκεμβρίου 2025 διέπραξαν:

Κλοπή δύο δίκυκλων μοτοσυκλετών

Διάρρηξη καταστήματος ενοικιάσεων οχημάτων αφαιρώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

Παραβίαση δύο καταστημάτων και τουριστικής επιχείρησης όπου αφαίρεσαν προϊόντα, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρικά εργαλεία και το χρηματικό ποσό των -300- ευρώ

Παραβίαση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου και αφαίρεση εργαλείων

Απόπειρα παραβίασης καταστήματος ενοικιάσεων οχημάτων

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν υποβάλλονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.