Εξιχνιάστηκαν 8 περιπτώσεις κλοπών από το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, -8- περιπτώσεις κλοπών σε οικίες, καταστήματα και αυτοκίνητα, στις περιοχές της Κορινθίας, της Αττικής και της Βοιωτίας.

Για τις υποθέσεις αυτές, κατηγορείται 50χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική συμμορία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία περιλαμβάνει ακόμη -2- άγνωστους συνεργούς του.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, προέκυψε ότι ο ανωτέρω μαζί με τους συνεργούς του, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από τις αρχές του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, έως τις αρχές του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, είχαν διαπράξει συνολικά -8- περιπτώσεις κλοπών σε οικίες, καταστήματα και αυτοκίνητα, όπου αφαίρεσαν, χρήματα, κοσμήματα και διάφορα αντικείμενα, προκαλώντας ταυτόχρονα και φθορές.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την μεθοδολογία τους και τον τρόπο δράσης τους, χρησιμοποιώντας όχημα, το οποίο είχαν αφαιρέσει, έχοντας πλήρως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εντόπιζαν τους προαναφερόμενους στόχους και αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και διάφορα αντικείμενα, τα οποία στη συνέχεια διέθεταν έναντι αμοιβής, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να καθίσταται αδύνατη η ανεύρεσή των κλοπιμαίων και να μεγιστοποιείται το οικονομικό τους όφελος.

Τέλος, από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται στις -80.000- ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων και την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών του.