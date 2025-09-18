Εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις κλοπών στη Ρόδο

Συνελήφθησαν προχθες, (16 Σεπτεμβρίου 2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, δύο 14χρονοι ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει άλλους τρείς συνεργούς τους ηλικίας 17, 18 και 20 ετών.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε οι νεαροί είχαν συγκροτήσει συμμορία και ενεργώντας από κοινού, με την ίδια μεθοδολογία, χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους παραβίαζαν κατοικίες και οχήματα αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Για την εξιχνίαση της εγκληματικής τους δράσης συγκροτήθηκε ειδική ομάδα έρευνας, αστυνομικοί της οποίας κατάφεραν έπειτα από αναζητήσεις να εντοπίσουν τους δύο 14χρονους, μεσημεριανές ώρες προχθες (16.09.2025).

Όπως εξακριβώθηκε, οι δράστες με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά:

Την 07.09.2025 παραβίασαν -2- κατοικίες και αφαίρεσαν χρήματα, τιμαλφή και -4- κινητά τηλέφωνα δημιουργώντας φθορές

Την 08.09.2025 παραβίασαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και αφαίρεσαν -3- επώνυμες γυναικείες τσάντες, καλλυντικά και γυναικεία αξεσουάρ.

Την 13.09.2025 διέρρηξαν κατοικία και με την απειλή κατσαβιδιού αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν χρήματα από γυναίκα.

Το χρονικό διάστημα από 13 έως 14.09.2025 παραβίασαν κατοικία.

Την 16.09.2025 παραβίασαν -2- κατοικίες και αφαίρεσαν χρήματα, κινητό τηλέφωνο και γυναικείο ρολόι.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν -2- κατσαβίδια και γυναικείο ρολόι, το οποίο αφού αναγνωρίσθηκε, αποδόθηκε.

Επίσης, κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.