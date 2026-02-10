Εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις κλοπών από το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής

Εξιχνιάστηκαν, μετά από συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Καλλονής, -7- περιπτώσεις κλοπών (-5- τετελεσμένες και -2- σε απόπειρα), που διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα του τελευταίου μήνα, σε διάφορες περιοχές της Λέσβου.

Συνελήφθησαν, το προηγούμενο τριήμερο στην Καλλονή της Λέσβου, -2- άτομα – αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής (κατ’ εξακολούθηση), ενώ ποινική δικογραφία για το ίδιο αδίκημα σχηματίστηκε και σε βάρος ενός ακόμη άτομου (αλλοδαπού).

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων προέκυψε ότι, οι προαναφερόμενοι δράστες, ενεργώντας από κοινού, μπήκαν σε χώρους -2- οικιών και επιχείρησης, απ’ όπου αφαίρεσαν, κατά περίπτωση, κοσμήματα, τιμαλφή, τηλεόραση, μεταλλικά δοχεία με λάδι, ρουχισμό, εργαλεία, ανταλλακτικά βουλκανιζατέρ, καλλυντικά και αλκοολούχα ποτά, ενώ από την αστυνομική έρευνα διακριβώθηκε η εμπλοκή τους και σε -2- ακόμη περιπτώσεις απόπειρας κλοπής σε οικίες.

Κατά την προανακριτική διαδικασία προέκυψε επίσης ότι, οι ίδιοι δράστες αφαίρεσαν από σταθμευμένο όχημα, φωτογραφική μηχανή και παρελκόμενα αυτής, σακίδιο, μπουφάν, φακό και παγούρι νερού, ενώ από χώρο οικοπέδου αφαίρεσαν ποσότητες καύσιμου (πετρέλαιο) από -3- μηχανήματα έργων.

Η αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις -4.500- ευρώ, ενώ οι κλοπές αφορούν στις περιοχές, Αποθήκα, Πέτρα, Μήθυμνα, Μανταμάδος, Λεπέτυμνος και Πτερούντα της Λέσβου.

Τις έρευνες συνέδραμαν, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, η Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και το Αστυνομικό Τμήμα Ερεσού – Αντίσσης, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των κλοπιμαίων.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή των δραστών σε συναφείς πράξεις.