Εξιχνιάστηκαν 4 υποθέσεις κλοπών στη Σάμο

Εξιχνιάστηκαν, μετά από συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, -4- υποθέσεις κλοπών, σε οικία, επιχείρηση και Ιερό Ναό στη Σάμο.

Ταυτοποιήθηκε ημεδαπός για την εμπλοκή του στις υποθέσεις αυτές και σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για διάπραξη κλοπών κατ’ εξακολούθηση (-3- τετελεσμένες και -1- σε απόπειρα), καθώς και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο ταυτοποιηθείς ημεδαπός, κατά το προηγούμενο δεκαπενθήμερο, μπήκε δύο φορές σε οικία ημεδαπής και αφαίρεσε τα χρηματικά ποσά των -3.700- ευρώ και -4.100- ευρώ αντίστοιχα, μεγάλο μέρος των οποίων ξόδεψε ο ίδιος.

Κατά την προανακριτική διαδικασία διακριβώθηκε η εμπλοκή του ίδιου δράστη σε δύο ακόμη υποθέσεις κλοπών. Πιο συγκεκριμένα, την 14-08-2025, μπήκε πρώτες πρωινές ώρες σε επιχείρηση – κατάστημα, παραβιάζοντας είσοδο με διαρρηκτικό εργαλείο και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -77- ευρώ, καθώς και συσκευασία με καφέ.

Ακολούθως, την ίδια ημέρα, μπήκε σε χώρο Ιερού Ναού, όπου και επιχείρησε ανεπιτυχώς να αφαιρέσει χρήματα και τιμαλφή.

Στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ, που βρέθηκε στην οικία του δράστη.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.