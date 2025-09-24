Εξιχνιάστηκαν 4 τηλεφωνικές απάτες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου

Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου σε συνεργασία με τα Αστυνομικά Τμήματα Φαιστού και Μαλεβιζίου, τέσσερις (4) περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών. Ταυτοποιήθηκε 54χρονος αλλοδαπός ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη προχθες (22.09.2025) στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Όπως προέκυψε από την αναλυτική έρευνα των αστυνομικών των ανωτέρω Υπηρεσιών, ο 54χρονος εντάχθηκε ως μέλος σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό τη διάπραξη τηλεφωνικών απατών και προσποιούμενοι γιατρό ή αστυνομικό με το πρόσχημα του τραυματισμού συγγενικού προσώπου των παθόντων ή πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος αντίστοιχα, ζητούσαν την καταβολή χρηματικού ποσού ή κοσμημάτων για τη διευθέτηση της υπόθεσης τους, ενώ ο 54χρονος είχε το ρόλο του εισπράκτορα.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας έχουν εξακριβωθεί τέσσερις (4) περιπτώσεις απάτης με τον ανωτέρω τρόπο δράσης, που διαπράχθηκαν σε περιοχές των Δήμων Φαιστού και Μαλεβιζίου κατά το χρονικό διάστημα από 20/06/2025 έως 22/09/2025 αποσπώντας από ηλικιωμένους συνολικά το χρηματικό ποσό των 87.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας τριάντα χιλιάδων -30.000- ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 54χρονος.

Κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες (22.09.2025) το απόγευμα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, εντοπίστηκε ο 54χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των (34.610 ) ευρώ και χρυσαφικά αξίας (30.000) ευρώ και σε χώρο που χρησιμοποιούσε βρέθηκαν επιπλέον 4.000 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από την παράνομη δραστηριότητα του.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, υπενθυμίζει:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου.

αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου. Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.

αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας. Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.

οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα. Να έχετεπάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».