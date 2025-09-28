Εξιχνιάστηκαν 3 περιπτώσεις απάτης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, εξιχνιάστηκαν 3 περιπτώσεις απάτης που έγιναν την 8η Σεπτεμβρίου 2025 σε περιοχές της Πέλλας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργοί του προαναφερόμενου άνδρα, τηλεφώνησαν σε 3 γυναίκες σε περιοχές της Πέλλας προσποιούμενοι τον λογιστή.

Με το πρόσχημα κυρίως, ότι τα χρήματα και κοσμήματα που έχουν στο σπίτι πρέπει δήθεν να εκτιμηθούν, τις έπεισαν να τα συγκεντρώσουν προκειμένου να τα παραδώσουν σε υποτιθέμενο συνεργάτη τους.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 18.000 ευρώ, κοσμήματα και λίρες, αξίας 17.750 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων, τα οποία παρέλαβε ο ανωτέρω ημεδαπός άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.