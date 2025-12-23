Εξιχνιάστηκαν 25 περιπτώσεις κλοπών και 1 απόπειρα αυτών στην Αρκαδία

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, -25- περιπτώσεις κλοπών και -1- απόπειρα κλοπής, σε περιοχή της Αρκαδίας.

Για τις υποθέσεις αυτές, κατηγορούνται -10- ημεδαποί, ηλικίας από 18 έως 48 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα παράβασης των νομοθεσιών για εγκληματική συμμορία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, παροχή συνδρομής σε τέλεση διακεκριμένων κλοπών καθώς και για τα όπλα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της μεθοδικής και εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης που διεξήχθη από τους ανωτέρω αστυνομικούς, εξακριβώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι, κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούνιο του έτους 2024 έως και την 13.05.2025, ενεργώντας από κοινού διέπραξαν συνολικά -25- περιπτώσεις κλοπής και -1- απόπειρα αυτών, εντός του Λιγνιτικού Κέντρου ΔΕΗ Μεγαλόπολης, αφαιρώντας εξοπλισμό και καλώδια ηλεκτροδότησης και προκαλώντας συνολική ζημία που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των -400.000- ευρώ, ενώ ανωτέρω κλοπές στη πλειονότητά τους διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, χωρίς να έχουν καταγγελθεί σε οποιαδήποτε Αστυνομική Αρχή.

Πιο συγκεκριμένα ανωτέρω δράστες δρούσαν αποκλειστικά τις βραδινές ώρες και εισέρχονταν εντός των εγκαταστάσεων με οχήματα από αφύλακτες υπαίθριες διαβάσεις και στη συνέχεια αφού προκαλούσαν φθορές σε συστήματα συναγερμών αφαιρούσαν τμήματα εξοπλισμού, με φυσικό επακόλουθο την προσωρινή ή μακροπρόθεσμη παύση της λειτουργίας των κοινής ωφέλειας εγκαταστάσεων της Λιγνιτικής μονάδας.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.