Εξιχνιάστηκαν 2 τηλεφωνικές απάτες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης

Εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, 2 τηλεφωνικές απάτες, που έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2025, σε περιοχές της Πιερίας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα και μίας ημεδαπής γυναίκας, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι προαναφερόμενοι μαζί με συνεργούς τους, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με στόχο τη συστηματική εξαπάτηση ανυποψίαστων πολιτών, με τη μέθοδο του λογιστή.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, συνεργός τους τηλεφωνούσε σε υποψήφια θύματα προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίζονταν ότι πρέπει να καταγραφούν τα κοσμήματα που έχουν στο σπίτι, είτε για να ασφαλιστούν, είτε για να δηλωθούν στην εφορία.

Στη συνέχεια τους παρότρυνε να παραδώσουν τα κοσμήματα σε συνεργάτη του, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξακριβώθηκε ότι, με αυτόν τον τρόπο, τον περασμένο Σεπτέμβριο εξαπάτησαν μία ηλικιωμένη γυναίκα και έναν αλλοδαπό άνδρα, σε περιοχές της Πιερίας, καταφέρνοντας να τους αποσπάσουν 23 χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολικής αξίας 28.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε η ημεδαπή γυναίκα, ενεργώντας μαζί με τον ημεδαπό άνδρα.

Επίσης ο συνεργός τους έπεισε την ηλικιωμένη γυναίκα να του γνωστοποιήσει τους μοναδικούς αριθμούς από 9 προπληρωμένες κάρτες, συνολικής αξίας 900 ευρώ, που αγόρασε μετά από παρότρυνσή του.

Όπως προέκυψε, το παραπάνω χρηματικό ποσό πιστώθηκε αρχικά σε λογαριασμό που ανήκει σε ημεδαπή γυναίκα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει σε ημεδαπό άνδρα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.