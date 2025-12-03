Εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Φλώρινας

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, εξιχνιάστηκαν -2- περιπτώσεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, που τελέστηκαν στην πόλη της Φλώρινας.

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ανήλικου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία.

Συγκεκριμένα, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας προέκυψε ότι, πρωινές ώρες της 24 και 25-12-2024 στην πόλη της Φλώρινας, ο προαναφερόμενος ανήλικος προκάλεσε φθορές σε -2- θυροτηλέφωνα πολυκατοικιών, θέτοντας φωτιά με αποτέλεσμα να καταστραφούν αυτά ολοσχερώς.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.