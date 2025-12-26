Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις κλοπών μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών Αργολίδας

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους-Μυκηνών, -14- περιπτώσεις κλοπών και -1- απόπειρας αυτών στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Άργους-Μυκηνών.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθησαν προχθες (24.12.2025) το πρωί, στο Άργος, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Αργολίδας, -1- ημεδαπός και -2- αλλοδαποί ηλικίας 38 και 19 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και απόπειρας αυτών.

Ειδικότερα, προχθες (24.12.2025) και πρώτες πρωινές ώρες, σε τοπική κοινότητα του δήμου Άργους – Μυκηνών, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Αργολίδας, προσέγγισαν με τη χρήση ηχητικών σημάτων και υποδείξεων προκειμένου να ελέγξουν όχημα στο οποίο επέβαιναν οι -3- συλληφθέντες, ο οδηγός του οποίου στη θέα των αστυνομικών και προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις τους, ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια έτερων οχημάτων, ενώ παράλληλα απέρριψαν στο οδόστρωμα τσάντα με διαρρηκτικά εργαλεία.

Ακολούθως, σε περιοχή της Κορινθίας, το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στύλο της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί, ενώ οι επιβαίνοντες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν πεζή, εντοπίστηκαν από τους ανωτέρω αστυνομικούς και στη συνέχεια προσήχθησαν και συνελήφθησαν.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης που διεξήχθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους – Μυκηνών, προέκυψε ότι οι ανωτέρω συλληφθέντες, είχαν μεταβεί στην περιοχή προκειμένου προβούν σε κλοπή χαλκού από μετασχηματιστή στύλου της ΔΕΔΔΗΕ, ενώ κατά το χρονικό διάστημα από 03.09.2025 έως 15.12.2025, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Άργους – Μυκηνών, διέπραξαν -14- περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών καθώς και -1- απόπειρας, αποσυναρμολογώντας από στύλους της ΔΕΔΔΗΕ τους μετασχηματιστές, αφαιρώντας ακολούθως από το εσωτερικό αυτών τον χαλκό, ενώ η συνολική ζημία που προκλήθηκε ξεπερνά τις -90.000- ευρώ.

Τέλος, κατασχέθηκαν -2- κινητά τηλέφωνα, διαρρηκτικά εργαλεία καθώς και το ανωτέρω όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους-Μυκηνών.