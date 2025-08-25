Εξιχνιάστηκαν 10 περιπτώσεις  διαρρήξεων που διαπράχθηκαν σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την Ομάδα Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, εξιχνιάστηκαν δέκα περιπτώσεις διαρρήξεων τετελεσμένες και σε απόπειρα, σε καταστήματα και επιχειρήσεις που διαπράχθηκαν σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής.

Συνελήφθη την 23-8-2025 τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αλεξανδρούπολη, ένας ημεδαπός, σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής, η οποία περιλαμβάνει δύο ακόμη άγνωστους συνεργούς του, κατηγορούμενοι για το ίδιο αδίκημα.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε οι τρεις δράστες, κατά το χρονικό διάστημα από 10-7 έως 22-8-2025 ενεργώντας από κοινού και με διαφορετικές συνθέσεις, διέρρηξαν πέντε -5- επιχειρήσεις και -2- καταστήματα, ενώ αποπειράθηκαν να διαρρήξουν δύο -2- επιπλέον επιχειρήσεις και ένα -1- κατάστημα, σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής, ενώ αφαίρεσαν από το εσωτερικό των πέντε εξ΄ αυτών διάφορα χρηματικά ποσά.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν δύο διαρρηκτικά εργαλεία και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο δράστης θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.