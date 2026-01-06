Εξιχνιάστηκαν 10 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα

Στο πλαίσιο συνεχιζόμενης και επισταμένης έρευνας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, εξιχνιάστηκαν δέκα (10) περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών που τελέστηκαν σε περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες εννέα (9) ημεδαποί, έξι άντρες και τρείς γυναίκες, ηλικίας από 19 έως 68 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, τα προαναφερόμενα άτομα, έχοντας συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους, ενώθηκαν συστήνοντας συμμορία και κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, διέπραξαν οκτώ (8) διαρρήξεις οχημάτων που βρισκόταν σε χώρους προσωρινής στάθμευσης και δύο (2) κλοπές, με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, σε βάρος υπερηλίκων.

Η λεία τους περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των (18.160) ευρώ, συνάλλαγμα, προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες των παθόντων, καθώς και χρυσαφικά, ηλεκτρονικές συσκευές, τσάντες και εξαρτήματα αυτοκινήτου συνολικής αξίας (28.650) ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.