Εξιχνιάσθηκε υπόθεση κλοπής που τελέσθηκε από 19χρονο σε κατάστημα, στην πόλη της Κοζάνης

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε την 13-05-2025 από 19χρονο ημεδαπό σε κατάστημα, στην πόλη της Κοζάνης.

Συγκεκριμένα, τις μεσημβρινές ώρες της 13-05-2025, ο 19χρονος επωφελούμενος την ολιγόλεπτη απουσία υπαλλήλου εμπορικού καταστήματος, εισήλθε σε αυτό και αφαίρεσε από το ταμείο του καταστήματος, το χρηματικό ποσό των -440- ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Έπειτα από αστυνομική έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των προαναφερόμενων αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 19χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, για το αδίκημα της κλοπής.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.