Εξιχνιάσθηκε υπόθεση κλοπής από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας υπόθεση κλοπής χορτοκοπτικού μηχανήματος, που διαπράχθηκε την 14-02-2026,σε περιοχή της Εορδαίας.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των προαναφερόμενων αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 19χρονου ημεδαπού, ο οποίος βραδινές ώρες της 14-02-2026 αφαίρεσε από επιχείρηση ιδιοκτησίας 35χρονου ημεδαπού, σε περιοχή της Εορδαίας, -1- χορτοκοπτικό μηχάνημα.

Διαβάστε επίσης

Το αφαιρεθέν μηχάνημα βρέθηκε χθες (17-02-2026), σε περιοχή της Εορδαίας, από προαναφερόμενους αστυνομικούς, το οποίο αφού κατασχέθηκε, αποδόθηκε στο νόμιμο κάτοχό του.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος Εορδαίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.