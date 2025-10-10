Εξιχνιάσθηκε υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε σε περιοχή της Καστοριάς

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, υπόθεση απάτης, που τελέστηκε σε βάρος 37χρονου ημεδαπού.

Ειδικότερα, o 37χρονoς κατήγγειλε ότι την 03-01-2025 εξαπατήθηκε, διότι επικοινώνησε με άγνωστο άτομο για αγορά ηλεκτρονικής συσκευής, που εντόπισε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (ηλεκτρονική αγγελία), και αφού πείσθηκε, κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό, το χρηματικό ποσό των -150- ευρώ για την αγορά της, χωρίς ωστόσο αυτή να ολοκληρωθεί ως είχε συμφωνηθεί.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 23χρονου ημεδαπού σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.