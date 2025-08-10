Εξιχνιάσθηκε κλοπή από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας εξιχνιάσθηκε κλοπή από χώρο ιατρείου, που έλαβε χώρα την 10/07/2025 στην Πρέβεζα.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η κατηγορούμενη εισήλθε στον χώρου του ιατρείου ιδιοκτησίας ημεδαπού στην Πρέβεζα και με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσε από το παντελόνι του χρηματικό ποσό 400 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πρέβεζας.