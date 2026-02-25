Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, υπόθεση απάτης, που τελέστηκε σε βάρος 62χρονου ημεδαπού στην Κοζάνη.

Ειδικότερα, ο 62χρονος κατήγγειλε ότι, την 03-06-2025, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του άγνωστη γυναίκα και από κοινού με συνομιλητή της έναν ακόμη άγνωστο άνδρα, έπεισαν αυτόν παρουσιάζοντάς του ψευδή γεγονότα ως αληθή, να δημιουργήσει λογαριασμό επενδύσεων με υποτιθέμενο κέρδος, όπου εκεί αφού μετέφερε έως και την 26-06-2025, συνολικά το χρηματικό ποσό των -33.952,20- ευρώ, στη συνέχεια κατάφεραν να του αποσπάσουν, μέσω τραπεζικών συναλλαγών το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 67χρονου ημεδαπού, ο οποίος είναι κάτοχος του αριθμού τηλεφώνου με τον οποίο έγινε η τηλεφωνική επικοινωνία, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τουλάχιστον -2- ακόμη ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.