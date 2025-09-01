Εξιχνιάσθηκαν 7 περιπτώσεις απάτης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση -7- περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης (-5- τετελεσμένες και -2- απόπειρες) στο Ηρακλειο .

Ειδικότερα στις 29 και 30 Αυγούστου άγνωστοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου παρουσιαζόμενοι ως λογιστές ή υπάλληλοι Δημόσιας Επιχείρησης και με πρόφαση οικονομικών ευεργετημάτων, κατάφεραν σε πέντε περιπτώσεις να τους πείσουν να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά ή κοσμήματα συνολικής αξίας 82.680 ευρώ.

Από την προανάκριση της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί μεταξύ των οποίων και ανήλικος και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα ημεδαπού για σύσταση εγκληματικής ομάδας και απάτες.

Επίσης συνελήφθη ημεδαπή κηδεμόνας του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :

-3- κινητά τηλέφωνα.

χρηματικό ποσό των 540 ευρώ

ΙΧΕ αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς για τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.